Apple revela nova pulseira e mostrador do Orgulho para o Watch; iPhone e iPad ganharão novos wallpapers

Continuando com uma tradição que já dura alguns bons anos, a Apple anunciou há pouco uma nova pulseira, um novo mostrador e novos wallpapers do Orgulho (Pride) para celebrar a resistência da comunidade LGBTQ+.

A versão de 2025 da Pulseira esportiva edição Orgulho conta com listras coloridas feitas à mão, o que significa que cada pulseira traz uma arte única. A ideia, segundo a Maçã, é refletir “a individualidade de todos os membros da comunidade LGBTQ+”.

Para combinar com a pulseira, é claro, temos um novo mostrador chamado Pride Harmony, o qual segue a mesma ideia de listras coloridas individuais, mas que se alteram dinamicamente para formar um numeral que corresponde ao horário exibido pelo relógio (que é analógico, diga-se).

Tanto o mostrador quanto os wallpapers, disponíveis para iPhones e iPads, serão liberados em breve com o watchOS 11.5, o iOS 18.5 e o iPadOS 18.5. Os sistemas chegaram às suas quartas betas há uma semana, e possivelmente nesta atingirão o estado Release Candidate (RC).

A Pride Edition Sport Band, por sua vez, é compatível com Apple Watches de 40mm, 42mm e 46mm, além de vir com as opções de comprimento P/M e M/G. O acessório sai por US$50 na Apple Store Online e em lojas físicas da companhia dos Estados Unidos. No Brasil, a pulseira pode ser adquirida por R$550 (ou R$494,10 à vista, com 10% de desconto); em Portugal, ela custa 50€.

