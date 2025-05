Apple Watch detecta queda e salva homem com coágulos nos pulmões

Um homem identificado como Mike Taylor compartilhou uma experiência impressionante no Reddit e destacou como o Apple Watch pode ter sido fundamental para salvar a sua vida.

Tudo começou com uma falta de ar leve, que Mike pensou ser apenas um resfriado ou sintomas remanescentes da COVID-19. No entanto, uma noite, enquanto ia para o carro após o expediente, começou a se sentir tonto e com dificuldade para respirar.

Antes que pudesse reagir, Taylor desmaiou. Mais tarde, ele soube que o problema era causado por coágulos sanguíneos nos pulmões, sendo um deles responsável por bloquear o fluxo de oxigênio para o coração.

A grande surpresa foi o que aconteceu depois que ele desmaiou: o Apple Watch, por meio da Detecção de Queda, automaticamente ligou para o serviço de emergência. Apesar de estar desorientado, Taylor acabou interrompendo a chamada.

Eu estava atravessando um estacionamento quase vazio a caminho do meu Jeep quando, de repente, tudo piorou. Comecei a me sentir tonto, fraco e com muita falta de ar. Mal consegui chegar até a traseira do carro antes de desmaiar. Quando dei por mim, estava de bruços no chão, e meu Apple Watch estava vibrando e exibindo um alerta de SOS. Ele havia detectado a queda brusca e estava ligando automaticamente para o serviço de emergência.

Mas, para sua sorte, a emergência retornou o contato rapidamente. Quando os paramédicos chegaram minutos depois, levaram Taylor ao hospital, e o médico lhe disse que a rapidez no atendimento foi essencial para salvar a sua vida.

Em poucos minutos, os bombeiros e a ambulância chegaram ao local. Fui levado às pressas ao pronto-socorro, onde os médicos descobriram vários coágulos grandes nos meus pulmões — incluindo um que estava bloqueando o oxigênio que deveria chegar ao coração. Foi por isso que eu desmaiei. Mais tarde, o médico da emergência me disse que, se o socorro não tivesse chegado tão rápido, minhas chances de sobreviver seriam basicamente de 50%.

Além disso, a esposa de Taylor, que estava a 55km de distância, foi notificada na mesma hora pelo iPhone, por causa do recurso de alertas de emergência configurado no dispositivo.

“A gente nunca acha que vai precisar dessas coisas — até o momento em que realmente precisa”, escreveu Taylor. “Um agradecimento enorme à Apple, aos socorristas e aos médicos que cuidaram de mim”, finalizou.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac