Avelo Running apresenta tênis inteligente com foco em dados e performance

A Avelo Running, uma startup focada em corrida, passou um tempo trabalhando em silêncio, mas revelou ao mundo seu primeiro produto: um tênis inteligente que quer ser o melhor amigo de quem corre — especialmente de quem já usa Apple Watch.

Publicidade

Embora ambiciosa, a ideia é simples: criar um tênis com sensores que coletam dados avançados sobre corridas, como impacto, postura e até como sua técnica se deteriora com o cansaço. E o melhor: tudo isso sem precisar levar celular ou relógio para correr.

Diferentemente de outras tentativas de calçados smart, a proposta da Avelo não é competir com o Apple Watch, mas sim complementar o que ele oferece. Os sensores nos tênis funcionam como uma extensão do que o relógio já mede — só que com mais precisão no que envolve movimento e biomecânica.

A tecnologia é própria e a empresa está fazendo tudo do zero: o calçado, os sensores e o software que transforma esses dados todos em feedback útil.

Publicidade

Na companhia, a equipe mistura especialistas em design de tênis, ciência do esporte e engenharia, todos com o objetivo de entregar dados com qualidade de laboratório em um produto que qualquer corredor possa usar no dia a dia.

Outro detalhe legal: a bateria dos sensores foi pensada para durar a vida útil do tênis, ou seja, nada de ficar recarregando. E sim, cada pé tem seu próprio sensor, ao contrário de sistemas antigos como o Nike+iPod, que usavam só um por par.

Empresa cogita plano de assinatura

Além da tecnologia, a Avelo também está considerando um modelo de assinatura (algo que já funciona com dispositivos como Whoop e Oura Ring). Mas essa parte ainda é uma incógnita: será que corredores topariam pagar uma mensalidade por um tênis?

Publicidade

É um desafio, sem dúvida. O mercado de calçados inteligentes ainda é pequeno, mas está crescendo — a previsão é que ele ultrapasse US$1 bilhão até 2030. Marcas grandes como Nike e Under Armour já tentaram algo parecido, mas acabaram desistindo.

A Avelo ainda não lançou o produto oficialmente, mas quem quiser acompanhar as novidades enquanto ele não sai pode se cadastrar no site da empresa. O tênis deverá custar cerca de US$250, com o modelo de assinatura ainda em avaliação.

A grande aposta da Avelo é que seu produto não seja só “mais um tênis com chip”, mas algo realmente útil, que ajuda a correr melhor, com menos risco de lesão. Se conseguir entregar isso, pode ter encontrado um novo lugar para a tecnologia: os nossos pés.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac