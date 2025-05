Busca visual do Pinterest ganha recursos de IA em nova atualização

O Pinterest anunciou hoje uma atualização que traz novos recursos para a busca visual da plataforma. Por meio da inteligência artificial, será agora mais simples a tarefa de encontrar acessórios de moda, mesmo que você não consiga descrevê-los com palavras.

Publicidade

O denominado “Modelo de Linguagem Visual” permite que os usuários pesquisem por meio de imagens em vez de texto. Ele gera palavras descritivas da vibe, estilo ou estética dos Pins, que tornam a busca visual mais acessível e podem ser clicadas para descobrir e refinar o seu gosto pessoal.

Para gerar essa interação, a ferramenta decompõe e decodifica as imagens para filtrar detalhes específicos de looks na rede, facilitando sua busca e compra.

Nossa tecnologia de busca visual representa uma mudança na forma como os usuários interagem e encontram inspiração. Não estamos apenas entregando resultados de busca — estamos criando uma jornada personalizada de descoberta que capacita os indivíduos a encontrar seu estilo único, e a comprá-lo também.

Um vídeo-exemplo na página oficial do recurso no site do Pinterest mostra a busca por detalhes específicos de uma saia utilizada em um Pin. Ao tocar no botão de busca, uma animação é ativada e são exibidas descrições sobre paleta de cores, caimento e estética do look, bem como lojas com produtos similares.

De acordo com o Pinterest, esse recurso é alimentado por IA generativa com modelos de linguagem visual (VLMs) líderes do setor. Ele funciona de forma semelhante à busca multimodal do Google, mas é focado em gerar palavras que ajudam os usuários a determinar o que gostaram em um Pin.

Publicidade

Também é possível refinar ainda mais a busca, pesquisando por looks similares em outras cores, tecidos ou ocasiões, permitindo que você encontre versões que combinem com outras peças de diferentes formas — como no ambiente de trabalho.

A atualização com os novos recursos de busca visual será lançada a partir de hoje, inicialmente na categoria de moda feminina nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. O recurso será implementado para outras categorias e países ao longo do tempo.

via TechCrunch