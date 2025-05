Como exibir apenas as mídias que não estão em nenhum álbum no Fotos [iPhone e iPad]

O iOS/iPadOS 18.4 trouxe, além da Apple Intelligence em português do Brasil (e em outros idiomas), alguns refinamentos para o aplicativo nativo Fotos (Photos).

A partir dessas versões, tornou-se possível visualizar (na sua biblioteca) apenas as fotos e os vídeos que não fazem parte de um álbum. Assim, torna-se ainda mais fácil conferir exatamente a mídia que você está buscando no momento — como por exemplo, aquelas que você ainda não organizou.

Confira como usar isso na prática! 📸

Com o app Fotos aberto no iPhone/iPad atualizado, toque nas setinhas (no canto inferior esquerdo), vá em “Filtrar” e, por fim, em “Em Nenhum Álbum”.

Dessa forma, apenas as imagens e os vídeos que não estiverem dentro de nenhum álbum serão exibidos na tela do seu dispositivo.