Como saber se a ferramenta de Limpeza foi usada em uma foto [iPhone, iPad e Mac]

Com a chegada da Apple Intelligence, donos de iPhones, iPads e Macs compatíveis podem agora editar as suas fotos usando a ferramenta Limpeza (Clean Up) no aplicativo Fotos (Photos).

Com a ferramenta, é possível eliminar objetos ou pessoas indesejadas que estejam nas imagens, a fim de deixá-las exatamente como você quer. Apesar de não ser perfeito, esse recurso é muito útil para quem captura muitas fotos.

Se você quiser, é possível conferir quais imagens foram editadas usando essa ferramenta especial. Veja só! 📸

O lado negativo disso é que não há uma maneira de filtrar apenas as imagens editadas com o Limpeza. Portanto, é preciso fazê-lo manualmente.

Com o Fotos aberto no seu dispositivo, toque/clique em uma foto na qual você acha que o recurso pode ter sido utilizado e selecione o “i” para abrir as informações da imagem. No iPhone/iPad, se preferir, deslize o dedo de baixo para cima para conferir se há esse detalhe.

Caso ela tenha sido modificada, um aviso de “Modificada com Limpeza” aparecerá na tela. Se quiser, é possível reverter a imagem para a original — ou seja, sem as edições feitas com o Limpeza.