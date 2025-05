★ Dia das Mães 2025: por que um smartphone OPPO pode ser o presente mais inteligente e carinhoso do ano

Quando pensamos em presentear as nossas mães, a intenção vai muito além de dar a elas um objeto. Buscamos algo que represente cuidado, admiração e gratidão por tudo o que elas são e fazem.

Em 2025, a OPPO oferece uma resposta moderna para esse gesto: smartphones que combinam design, desempenho e tecnologias com inteligência artificial (IA) para tornar a rotina mais leve e conectada. Mais do que um aparelho, é um verdadeiro assistente para mães campeãs.

Neste artigo especial, não vamos apenas listar especificações, mas contar por que cada modelo OPPO pode transformar a experiência da sua mãe em algo mais fluido, criativo e eficiente — tudo isso com descontos que fazem o coração e o bolso sorrirem.

De 1º a 11 de maio de 2025, os modelos OPPO estão com até 24% de desconto, 10% de desconto adicional no Pix (comprado apenas online no Magalu) e também opção de dividir em 10x sem juros no cartão de crédito — tudo com dois anos de garantia.

Mães práticas e organizadas: OPPO A79, energia que acompanha o ritmo dela

Se sua mãe é do tipo que resolve tudo ao mesmo tempo, o OPPO A79 pode ser um aliado essencial. Com uma bateria duradoura e carregamento rápido, ele a acompanhará desde o café da manhã até os Stories da noite.

A tela ampla facilita videochamadas com os filhos e assistir às séries favoritas no fim do dia. Tudo isso com um sistema intuitivo e um assistente por voz que organiza tarefas, lembra compromissos e ainda oferece uma navegação descomplicada. É um smartphone para quem valoriza simplicidade com desempenho.

Preço normal: R$2.499

Preço promocional parcelado no Magalu (online e offline): R$1.999

Preço promocional à vista (Pix) no Magalu: R$1.799

Mães criativas e estilosas: OPPO Reno11 F, transforma momentos em memórias

Mães que amam registrar cada detalhe da família, das viagens, dos aniversários e até do café bonito de domingo vão se apaixonar pelo OPPO Reno11 F.

A câmera principal com recursos de retrato com IA deixa as fotos sempre no enquadramento ideal e com luz perfeita, mesmo em ambientes desafiadores. E se tiver algo que não deveria estar na imagem? A remoção de objetos com um toque resolve esse problema com facilidade. O design resistente e o armazenamento generoso completam o pacote ideal para uma mãe moderna e criativa.

Preço normal: R$3.298

Preço promocional parcelado no Magalu: R$2.499 (online) e R$2.599 (offline)

Preço promocional à vista (Pix) no Magalu: R$2.249

Mães conectadas e multitarefas: OPPO Reno13 F, tecnologia que acompanha tudo

Sim, muitas mães dominam a tecnologia com mais facilidade do que os filhos. O OPPO Reno13 F é para essas mães que fazem de tudo: são profissionais, organizadas, multitarefas e ainda arrumam tempo para acompanhar as notícias e redes sociais.

A tela AMOLED de 120Hz é perfeita para leitura e entretenimento; o sistema de IA não apenas otimiza fotos automaticamente, mas também ajusta configurações para que tudo funcione do jeito mais eficiente possível. A possibilidade de expansão de memória garante espaço de sobra para tudo o que importa.

Preço normal: R$3.699

Preço promocional parcelado no Magalu: R$3.399 (online) e R$3.699 (offline)

Preço promocional à vista (Pix) no Magalu: R$3.059

Use o cupom ALO300 para obter R$300 extras de desconto

Mães exigentes e inovadoras: OPPO Reno13, para quem quer o máximo

Se sua mãe valoriza o que há de mais avançado, o OPPO Reno13 é a escolha ideal. Ele redefine padrões com sua câmera de 50 megapixels e desempenho robusto, capaz de atender desde uma chamada de vídeo de trabalho até a edição de um vídeo de viagem.

O diferencial aqui é a sofisticação trazida pela IA: tradução em tempo real, edição automatizada e inteligência que se adapta ao estilo de uso. Com proteção reforçada contra água e poeira, é também um dos modelos mais duráveis do mercado.

Preço normal: R$5.499

Preço promocional parcelado no Magalu: R$4.999 (online) e R$5.499 (offline)

Preço promocional à vista (Pix) no Magalu: R$4.499

Use o cupom ALO300 para obter R$300 extras de desconto

Muito mais do que uma promoção

Mas mais do que uma oferta, a OPPO propõe uma homenagem: levar para a vida da sua mãe um toque de inovação, beleza e inteligência. Porque quem cuida de tudo merece um smartphone que também cuida dela.

Neste Dia das Mães, transforme amor em tecnologia com a OPPO.

Promoção válida de 1º a 11 de maio de 2025 no Magalu. O Reno13 ou Reno13 F poderão ser adquiridos com o cupom ALO300, que dá direito a R$300 de desconto.

Oferta sujeita à disponibilidade limitada de cupons, válidos até 11 de maio ou enquanto durarem os estoques.

Somente na loja online do Magalu.

Ofertas válidas apenas nos canais indicados. Estoque limitado. Condições sujeitas a alterações.

