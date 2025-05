EA Sports FC Mobile terá transmissão gratuita de jogos do MLS Season Pass

A Apple e a EA Sports anunciaram hoje que firmaram uma parceria inédita para transmitir partidas da Major League Soccer (MLS) ao vivo e de graça dentro do jogo EA Sports FC Mobile, disponível para iPhone e iPad.

Vale destacar que essa a primeira vez que a EA transmite jogos ao vivo em seu game, num movimento que também amplia o alcance do MLS Season Pass, serviço (até então) exclusivo do aplicativo Apple TV.

Serão quatro partidas da temporada regular exibidas gratuitamente no app da EA. O primeiro jogo será entre o atual campeão LA Galaxy e o New York Red Bulls, neste sábado (10/5) às 20h30 no horário de Brasília (19h30 na Costa Leste dos EUA).

Já a segunda transmissão acontecerá no sábado seguinte (17/5), com o Atlanta United enfrentando o Philadelphia Union, também às 20h30. As outras duas partidas estão marcadas para setembro, mas ainda sem datas definidas.

Para assistir, basta alcançar o Nível 4 na sua conta do FC Mobile, algo que normalmente leva apenas algumas partidas, e acessar o botão “Extra Time” no menu principal do jogo.

Quem tiver acesso também vai ganhar um mês grátis do MLS Season Pass, que normalmente custa US$15 por mês ou US$100 por temporada nos Estados Unidos. Atualmente, o serviço está com 25% de desconto.

Essa iniciativa é uma forma de aproximar o futebol dos fãs que já jogam no celular. A MLS, que vive um momento de crescimento desde a chegada de Lionel Messi em 2023, quer aproveitar essa fase para testar novas formas de engajamento — especialmente com a Copa do Mundo de 2026, que será na América do Norte, vindo aí.

via MacRumors