Kuo corrobora dois lançamentos de novos iPhones por ano no futuro

O analista Ming-Chi Kuo corroborou hoje o rumor recente do The Information de que a Apple poderá dividir o lançamento da sua linha principal de iPhones em dois semestres a partir de 2027, quando espera-se que a companhia lance nada menos do que seis aparelhos.

Em uma publicação feita em seu blog oficial, Kuo publicou uma espécie de cronograma dos próximos lançamentos de iPhones, o qual abrange os modelos que serão lançados neste ano até o segundo semestre de 2027 — ano em que os aparelhos chegarão à sua 19ª geração.

Neste ano, como já era esperado, os lançamentos seguirão semelhantes aos dos anos anteriores, com a diferença básica sendo a “troca” do modelo Plus pelo ultrafino “Air/Slim”. Um modelo mais da geração do ano passado, o iPhone 16e, já foi lançado no início do ano.

A partir do ano que vem, com o lançamento do primeiro iPhone dobrável, a Apple deverá deixar o lançamento do modelo base de fora dos anúncios de setembro, os quais teriam apenas os modelos Pro e Pro Max, o modelo “Air/Slim” e o iPhone dobrável supracitado — ainda quatro modelos.

Dessa forma, o “iPhone 18” base não seria lançado no ano que vem, pulando para o primeiro semestre de 2027 — com um lançamento ao lado do “iPhone 18e” (que deverá ter um cronograma de lançamento anual, ao contrário do que ocorria com o iPhone SE, seu “antecessor”).

Em resumo:

Ano 1º semestre 2º semestre 2025 iPhone 16e (já lançado) “iPhone 17 Pro Max”, “iPhone 17 Pro”, “iPhone 17 Air/Slim” e “iPhone 17” 2026 “iPhone 17e” iPhone dobrável, “iPhone 18 Pro Max”, “iPhone 18 Pro” e “iPhone 18 Air/Slim” 2027 “iPhone 18e” e “iPhone 18” iPhone dobrável (segunda geração), “iPhone 19 Pro Max”, “iPhone 19 Pro” e “iPhone 19 Air/Slim”

Essa mudança serviria para a empresa se manter competitiva mesmo no primeiro semestre do ano, quando outras fabricantes (como a Samsung) costumam lançar seus principais aparelhos. Neste ano, o iPhone 16e sozinho já deu um gás nas vendas da empresa.

Lançar todos os iPhones no segundo semestre poderia diluir os esforços de marketing da Apple, uma vez que os modelos Pro geralmente costumam ofuscar os iPhones mais básicos graças aos recursos mais poderosos que costumam acompanhá-los.