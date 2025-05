Rumor: Apple já planeja 3ª geração do “iPhone Slim”, que terá tela maior

Quem acompanha as notícias sobre a Apple certamente conhece os rumores de que a empresa está preparando dois novos modelos para a sua linha de smartphones: o “iPhone Air/Slim” (previsto para este ano) e um dobrável (para o ano que vem).

Mesmo ainda não tendo testado a recepção desses futuros dispositivos com os consumidores, no entanto, a Maçã pode já estar trabalhando em segundas ou até mesmo terceiras gerações deles, de acordo informações do analista Ming-Chi Kuo.

Em uma publicação na qual explora o calendário de lançamentos da empresa para os próximos anos, ele destacou que, além do modelo deste ano, deveremos ter um “iPhone 18 Slim” (em 2026) e também um “iPhone 19 Slim” (em 2027).

Embora não tenha revelado quase nenhuma informação sobre os modelos supracitados, Kuo deu um detalhe importante sobre a terceira geração do aparelho: ele deverá contar com uma tela maior em relação à que veremos nas duas primeiras gerações.

Isso indica que a Apple já está trabalhando nessas novas gerações em algum nível e que não pretende desistir de primeira caso não conte com boa recepção — o que vai ao encontro do que ocorreu com os modelos mini e Plus dos últimos anos.

O mesmo deverá acontecer com o iPhone dobrável, que já estaria com o lançamento de sua segunda geração marcado para 2027, e com o iPhone 16e, que segundo Kuo deverá ser atualizado pelo menos em 2026 (“iPhone 17e”) e em 2027 (“iPhone 18e”).

