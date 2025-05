Teaser de “Highest 2 Lowest”, com Denzel Washington, é liberado; filme estreará no Apple TV+ em 5/9

O Apple TV+ liberou há pouco o teaser do que provavelmente é uma de suas produções mais aguardadas do ano: “Highest 2 Lowest”. Quinta colaboração entre o renomado diretor Spike Lee e o vencedor do Oscar Denzel Washington, o filme estreará em 22 de agosto nos cinemas e em 5 de setembro no serviço de streaming da Maçã.

Produzido em parceria com a A24, o filme foi anunciado no ano passado e é uma releitura de “Céu e Inferno” (“High and Low”), filme do cineasta japonês Akira Kurosawa, de 1963. Ao contrário da obra original, a qual acompanha a história de um executivo de uma empresa de calçados que é extorquido após o filho do seu motorista ser sequestrado por engano, a nova produção terá como pano de fundo a indústria da música.

Denzel and Spike are back for collab #5. Can you handle it?#Highest2Lowest — In theaters August 22 and on Apple TV+ September 5. pic.twitter.com/QVZNh3F600 — Apple TV (@AppleTV) May 5, 2025 Denzel e Spike estão de volta para a colaboração nº 5. Você consegue lidar com isso? #Highest2Lowest — Nos cinemas em 22 de agosto e no Apple TV+ em 5 de setembro.

Denzel Washington interpreta um magnata da música, conhecido por ter “o melhor ouvido do ramo”, que deve enfrentar o dilema moral de escolher entre a vida e a morte diante de um pedido de resgate. O ator e Spike Lee se reúnem novamente pela quinta vez em sua longa história de colaborações para reinterpretar “Céu e Inferno”, o thriller policial do grande cineasta Akira Kurosawa, desta vez ambientado nas perigosas ruas da Nova York moderna.

O Apple TV+, vele notar, também liberou o teaser no YouTube. A A24, por sua vez, divulgou o pôster oficial da produção no Instagram:

Além de Washington, o elenco da produção também contará com nomes como A$AP Rocky, Jeffrey Wright, Ice Spice e mais.

O filme contará com Peter Guber, Matthew Lindner, Chris Brigham, Katia Washington e Lee como produtores executivos. Todd Black e Jason Michael Berman são listados como produtores e Jordan Moldo como coprodutor.

