Trailer conceitual feito por brasileiro mostra iOS 19 com visual translúcido

Quem tem acompanhado os rumores sobre o iOS 19, cujo lançamento é aguardado para setembro deste ano, sabe que muito provavelmente ele introduzirá uma nova linguagem visual para o sistema operacional dos iPhones, a qual será inspirada no visual translúcido e futurista do visionOS.

Desde que esses rumores começaram a circular, muitos conceitos que imaginam como o novo software da Apple se parecerá passaram a pipocar pela internet — com níveis diferentes de detalhamento, é verdade.

Recentemente, o designer brasileiro Gustavo Santos, criador do canal NEPNUS, publicou um vídeo com um dos conceitos mais completos do iOS 19 até agora, o qual passa pelas principais partes do sistema. Ele, vale notar, já havia publicado outros trabalhos parecidos anteriormente.

Feito para ser um “trailer” do novo S.O., o vídeo conta até mesmo com uma narração à la Jony Ive bastante satisfatória (mas sem o característico sotaque britânico 😜), o que deverá agradar fãs antigos da Maçã.

A mudança mais chamativa do conceito criado por Gustavo com certeza são os ícones circulares na Tela de Início. O designer, no entanto, foi além de redesenhou alguns deles por completo para combinar melhor com o novo formato, como o do app Câmera (Camera).

Apesar do novo visual, o sistema ainda parece bastante familiar no conceito do brasileiro — o que significa que, caso a Apple siga um caminho semelhante, provavelmente não teremos dificuldades para nos adaptarmos aos novos ares, uma vez que estará (quase) tudo no mesmo lugar.

Já está mesmo na hora de o iOS receber um banho de loja, não é verdade? 📱