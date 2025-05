Vídeo: 10 boas dicas do app Notas no iPhone!

Há alguns anos, a gente fez um vídeo completo do Notas em nossa série “Dominando”, mas algumas coisas mudaram de lá para cá e, convenhamos, dicas são sempre bem-vindas. 😉

Hoje, portanto, trazemo-lhes um novo vídeo com dez dicas bem bacanas do Notas no iPhone — só que, vale notar, todas (ou a maioria delas) funcionam igualmente no Notas para iPad e para Mac.

Confira:

Se você aprendeu alguma coisinha nova no vídeo de hoje, não esqueça de deixar um joinha lá no YouTube e compartilhá-lo com parentes/amigos. Isso nos ajuda demais! 😁

