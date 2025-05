YouTube testa plano de assinatura Premium para duas pessoas

A exemplo do Spotify, que oferece uma opção de assinatura para duas pessoas há alguns anos, o YouTube aparentemente está considerando lançar algo do gênero. Tanto é que a plataforma já está testando uma assinatura para duas pessoas em alguns países selecionados.

De acordo com o site Money Control, a novidade está sendo testada na Índia, na França, em Taiwan e em Hong Kong, permitindo para que usuários “agraciados” dividam uma assinatura com outro usuário.

Assim como no Spotify, uma assinatura em dose dupla do YouTube Premium sai mais barato para cada usuário do que o preço de duas assinaturas individuais — o que é uma maneira interessante de economizar sem precisar aderir a um plano Família.

Ao TechCrunch, um assessor do YouTube confirmou os testes, embora não tenha mencionado planos claros de expansão do recurso para outros países e nem uma data de lançamento oficial — se é que isso realmente acontecerá.

Estamos experimentando novas maneiras de fornecer maior flexibilidade e valor aos nossos assinantes do YouTube Premium, incluindo oferecer uma opção de plano Premium para duas pessoas em alguns países, permitindo que duas pessoas compartilhem uma assinatura a um custo reduzido.

A declaração faz sentido, uma vez que o YouTube está investindo em novidades como o Premium Lite, uma modalidade de assinatura mais barata a qual exclui músicas da cota de reprodução com recursos premium.

Ao mesmo tempo, o preço das assinaturas vem passando por reajustes ultimamente. No Brasil, por exemplo, o serviço ficará mais caro a partir de 14 de maio.