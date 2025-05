YouTuber mostra hack de Mac mini (M4) alimentado via USB-C PD

Dado o seu tamanho bem reduzido em relação à maioria dos desktops do mercado, o Mac mini já é um computador bastante portátil. No entanto, ele ainda é, de fato, um dispositivo feito para ficar sobre uma mesa e conectado direto a uma tomada tradicional.

Mas e se fosse possível alimentar o menor computador da Maçã através da sua conexão USB-C, tal qual os MacBooks? Foi esse feito que um usuário conseguiu realizar com um Mac mini (M4), o qual ele compartilhou em seu canal no YouTube.

No vídeo, é possível ver o Mac mini aberto em sua parte inferior com um pequeno circuito com uma entrada USB-C instalado, o qual foi soldado diretamente na placa lógica do computador para conectá-lo aos contatos da fonte de alimentação.

O Mac mini foi alimentado por uma powerbank com saída de 12V e 3A (36W), a qual foi conectada ao circuito pela porta USB-C Power Delivery e forneceu energia suficiente para alimentar o computador em baixo consumo.

Até mesmo um monitor externo foi ligado à máquina via HDMI — o que é um indício interessante de que a Apple, caso assim desejasse, poderia lançar um Mac mini com uma porta USB-C PD de fábrica como uma opção adicional de alimentação.

No entanto, como o Mac mini base pode consumir até 155W de potência contínua considerando todos os periféricos e dispositivos ligados a ele, seria necessário um cabo que atendesse a essas especificações mínimas para um uso ideal. No caso dos MacBooks, a própria bateria da máquina se encarrega de prover tudo o que ela precisa enquanto está sendo alimentada.

Como observou o AppleInsider, esse requisito poderia acabar resultando em problemas para o Mac mini em casos de uso com cabos/adaptadores de energia com potência menor — situação que provavelmente geraria reclamações entre usuários.

