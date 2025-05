Apple TV+: Kali Reis entra para o elenco da série “12 12 12”, com Anthony Mackie e Jamie Dornan

Informações do Deadline dão conta de que a atriz Kali Reis entrou para o elenco de “12 12 12”, vindoura série de assalto internacional contemporâneo do Apple TV+.

Liderado por Anthony Mackie e Jamie Dornan, o elenco da produção, que será filmada na Hungria, também contará com Jack Kesy, cuja adição foi confirmada há alguns dias. Ainda não há informações sobre o papel de Reis em “12 12 12”.

A série se desenrola em três linhas do tempo de um assalto: os 12 meses de planejamento, as 12 horas do assalto e os 12 dias seguintes. Nela, um agente do FBI em decadência (Mackie) e um criminoso profissional (Dornan) enfrentam um jogo de gato e rato pela Europa onde só um pode sair ganhando. No meio disso tudo, está a ousada e épica invasão a um cofre de banco nas profundezas das ruas de Zurique, na Suíça.

Coproduzida pela Skydance Television e pela Anonymous Content, “12 12 12” foi criada e escrita por Dudi Appleton e Jim Keeble, e terá seu piloto dirigido por Kari Skogland, todos atuando também como produtores executivos ao lado de Dornan e Mackie. Jason Spire (da Inspire Entretainment), David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell (da Skydance Television e da Anonymous Content) também atuarão na produção executiva da série.

