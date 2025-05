Apple TV+ renova “Trying”, com Esther Smith e Rafe Spall, para a 5ª temporada

Alguém aí com saudades de “Trying”? Quase um ano após a estreia da quarta temporada da série de comédia, o Apple TV+ anunciou a sua renovação para a quinta.

A produção é estrelada pela indicada ao BAFTA Esther Smith e pelo indicado ao SAG Award Rafe Spall. Na quinta temporada, Nikki (Smith) e Jason (Spall) vão lidar com as consequências da chegada de Kat (Charlotte Riley), mãe biológica de Princess (Scarlett Rayner), Tyler (Cooper Turner) e com o turbilhão de caos que ela trará para a vida estável da família.

This warrants more enthusiasm.#Trying is renewed for Season 5. pic.twitter.com/Ft7MGuHTHP — Apple TV (@AppleTV) May 6, 2025 Isso justifica ainda mais entusiasmo.

#Trying foi renovada para a 5ª temporada.

O elenco da série inclui ainda o vencedor do BAFTA Darren Boyd como Scott e Sian Brooke como Karen. Spall, vale notar, também estrelará “Smoke”, próximo drama do Apple TV+.

Segundo a Maçã, desde a sua estreia global, “Trying” alcançou uma pontuação de 95% da crítica no Rotten Tomatoes, com as resenhas destacando que a produção “oferece jornadas revigorantes que não são vistas com frequência na televisão”.

“Trying” é criada, roteirizada e produzida por Andy Wolton, além de ter produção executiva dos indicados ao BAFTA Josh Cole e Sam Pinnell, juntamente a Chris Sussman.

Ainda não há informações sobre quando a próxima temporada estreará. Enquanto isso, as quatro primeiras temporadas completas já estão disponíveis no Apple TV+.

