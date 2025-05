Backbone Pro é lançado com conexão Bluetooth, botões programáveis e mais

A Backbone revelou a versão profissional do seu popular controle, a qual traz atualizações significativas e até a opção de jogar sem fio via Bluetooth.

Chamado Backbone Pro, o acessório compartilha o design do Backbone One, mas incorpora recursos para aumentar o conforto e oferecer maior compatibilidade com outros dispositivos.

Além do visual mais arredondado, que proporciona uma pegada mais confortável para sessões prolongadas de jogatina, o controle agora conta com dois botões traseiros programáveis ​​que podem ser personalizados no aplicativo Backbone.

O Backbone Pro também inclui outras melhorias que visam tornar o controle mais silencioso durante o uso — tanto o D-pad quanto os botões frontais agora apresentam um design de fibra de carbono para reduzir o volume do clique. Além disso, os gatilhos agora utilizam sensores magnéticos para maior durabilidade e precisão.

Na parte inferior do Backbone Pro há uma porta de carregamento USB-C (que também oferece latência quase zero durante jogos), além de um conector para fones de ouvido; ao lado dele, agora há um botão de emparelhamento para que você possa conectar o controle via Bluetooth.

No modo sem fio, o Backbone Pro pode ser emparelhado com seu celular, seu tablet, seu laptop, seu PC, sua smart TV e até mesmo com headsets de realidade virtual (como o Apple Vision Pro). A fabricante promete uma autonomia de até 40 horas com uma única carga.

Outra novidade é a tecnologia FlowState, a qual permite alternar instantaneamente entre dispositivos com apenas um toque no aplicativo Backbone, que também mantém salvo seus perfis, configurações de conexão e preferências de entrada.

O Backbone Pro custa R$986 na loja online da fabricante e começará a ser despachado em breve.

via IGN