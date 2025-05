Como ouvir músicas sem perdas (lossless) nos AirPods Max (USB-C)

Os AirPods Max foram finalmente atualizados no final do ano passado. Porém, eles ganharam apenas uma porta USB-C no lugar da Lightning, bem como novas cores.

Agora, mais de seis meses depois, a Apple passou a permitir que usuários ouçam músicas sem perdas (lossless) (sem perdas, de 24 bits e 48kHz), de forma a preservar a integridade das gravações originais.

Veja o que é preciso para curtir o som na qualidade máxima! 🎧

Atualize o firmware

O passo mais importante é se certificar de que os seus fones de ouvido estejam rodando ao menos a versão do firmware cujo recurso foi liberado. Trata-se da compilação 7E101 do firmware dos AirPods Max (USB-C) — ou posteriores a essa, é claro.

Você pode ver essa informação da seguinte maneira:

No iPhone/iPad: com os fones conectados, abra os Ajustes (Settings) e toque no nome dos fones (na parte superior) para conferir a versão na seção “Sobre”.

No Mac: abra os Ajustes do Sistema, clique nos AirPods (na barra lateral esquerda) e veja a versão instalada.

Não há uma maneira fácil de atualizar o firmware dos fones como ocorre nos iPhones e iPads. Porém, algumas dicas podem lhe ajudar.

Conecte o cabo USB-C

O próximo passo é simplesmente conectar o cabo USB-C incluso na caixa dos AirPods Max a um iPhone, iPad ou Mac para ouvir as músicas lossless — segundo a Apple, assinantes do Apple Music podem aproveitar mais de 100 milhões de músicas nesse formato.

E se quiser ouvir em outro aparelho sem USB-C?

Caso queira se conectar a uma central multimídia de um avião ou algo do tipo, a Apple vende um adaptador de USB-C para entrada de fones de ouvido de 3,5mm, criado especialmente para os AirPods Max (USB-C).

Porém, ela informa que, por conta da conversão de analógico para digital no cabo, a reprodução nesse caso não será completamente sem perdas (lossless).

