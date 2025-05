Conheça o FlashAI, app que utiliza IA personalizada para ensinar inglês

Criado pelo desenvolvedor brasileiro Gaspar Barancelli, o app FlashAI apresenta uma forma bastante criativa de aprender inglês por meio da inteligência artificial.

Nele, a IA cria flashcards personalizados que se adaptam ao ritmo de aprendizado do aluno, tornando o estudo de idiomas mais eficiente e divertido, com uma metodologia cientificamente comprovada.

O app possui um sistema de repetição espaçada, que programa automaticamente quando cada termo deve ser revisado (1, 3, 7 ou 14 dias, a depender da dificuldade). Aliado à IA generativa, o recurso é capaz de criar flashcards personalizados com frases contextualizadas.

Outros recursos interessantes do FlashAI que ajudam no aprendizado são exercícios de pronúncia, ordenação de palavras, métricas de progresso e exercícios de preencher lacunas. Além deles, recursos avançados de áudio com controle de velocidade e tom da voz também estão disponíveis no app para auxiliar no treino da compreensão auditiva.

Basicamente, você cria o seu baralho ao escolher um tema ou solicitar que a IA o faça, estuda os termos/sentenças pelos flashcards e pode classificá-los como Dificílimo, Difícil, Fácil ou Facílimo, ajudando o app a avaliar seu nível de fluência e criar um plano de revisão baseado nele. É uma ferramenta brasileira moderna e intuitiva para aprender inglês.

O FlashAI pode ser baixado gratuitamente na App Store, e seu plano gratuito permite a utilização de até 3 baralhos completos, com até 50 flashcards em cada. Já o plano premium oferece acesso ilimitado a baralhos e flashcards, além de IA avançada e aprendizado sem anúncios, pelo preço de R$20/mês. O usuário que quiser economizar na assinatura também pode optar pelo pagamento do plano premium a longo prazo: R$50 pelo plano trimestral, R$80 pelo plano semestral ou R$150 pelo plano anual.