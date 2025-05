Harvard divulga novos resultados de estudo da Apple sobre saúde feminina

A Universidade de Harvard publicou recentemente novos resultados do Apple Women’s Health Study, um estudo da Maçã sobre a saúde da mulher feito há alguns anos em parceria com a renomada instituição de ensino americana, e que usa o iPhone e o Apple Watch para coletar dados.

Entre as mais recentes descobertas, está a de que as participantes se exercitam quase a mesma quantidade nas fases folicular e lútea (21 e 20,9 minutos, respectivamente) — o que indica que a maioria delas continua ativa independentemente da fase do ciclo menstrual.

Por outro lado, mulheres com um ciclo mais regular tendem a se exercitar mais (20,6 min/dia) do que aquelas com ciclos irregulares (18,6 min/dia) — o que pode ser explicado por condições que costumam dificultar a prática de exercícios pelas mulheres na última categoria.

Sobre os exercícios mais populares entre as participantes, a caminhada fica na liderança com uma média de 29 dias por mês entre as que a praticaram. O Top 5 das atividades fica completo com ciclismo (2ª mais popular), corrida (3ª), treinamento funcional de força (4ª) e ioga (5ª).

O estudo também concluiu que estar no período menstrual não deve inibir a prática de exercícios físicos — inclusive, eles podem ajudar a aliviar cólicas menstruais. Ajustar os exercícios com base no ciclo atual, por sua vez, não parece melhorar o desempenho ou o bem-estar.

Os dados supracitados podem ser conferidos detalhadamente nessa página.

