iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS 15.5, watchOS 11.5, tvOS 18.5 e visionOS 2.5 ganham Release Candidates

A Apple está chegando ao fim do ciclo de testes das próximas versões dos seus sistemas operacionais.

Hoje ela disponibilizou, para desenvolvedores, as versões Release Candidate (ou seja, candidatas a versões finais, caso nenhum problema grave seja descoberto) do iOS 18.5 (compilação 22F75 ), do iPadOS 18.5 (idem), do macOS Sequoia 15.5 ( 24F74 ), do watchOS 11.5 ( 22T572 ), do tvOS 18.5 ( 22L572 ) e do visionOS 2.5 ( 22O473 ).

Saíram, ainda, as quartas RCs do macOS Sonoma 14.7.6 (compilação 23H626 ) e do macOS Ventura 13.7.6 ( 22H625 ), bem como as RCs do iOS/iPadOS 17.7.7 ( 21H433 ).

Esses serão provavelmente os últimos updates a serem lançados antes da WWDC25, que ocorrerá entre os dias 9 e 13 de junho. Pode ser que as versões finais desses sistemas sejam liberadas para todos na próxima semana — ou, quem sabe, mais tardar na seguinte.

Ainda ontem, vale lembrar, a Apple anunciou uma nova pulseira e um novo mostrador do Orgulho para o Apple Watch; além disso, iPhones e iPads ganharão novos wallpapers relacionados e tudo isso virá com justamente com o watchOS 11.5, o iOS 18.5 e o iPadOS 18.5.

Caso essas versões RC tragam alguma novidade, nós avisaremos por aqui. Continuem acompanhando!