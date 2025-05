Surfaces Pro e Laptop, da Microsoft, ganham versões menores

A Microsoft apresentou hoje dois novos produtos que chegam para competir com os MacBooks (especialmente os da linha Air), da Apple: o Surface Pro de 12″ e o Surface Laptop de 13″.

Publicidade

Versões menores de dispositivos já existentes, esses computadores fazem parte da iniciativa Copilot+ AI PC, a qual foi criada pela própria desenvolvedora do Windows no ano passado com computadores feitos para tarefas de IA em mente.

Equipados com o chip Snapdragon X Plus, da Qualcomm, tanto o Surface Pro de 12″ quanto o Surface Laptop de 13″ vem com uma GPU Adreno, uma NPU de 45 TOPS e 16GB de RAM . Eles também podem ser configurados com 256GB ou 512GB de armazenamento (UFS ).

Com um design 2-em-1, o Surface Pro de 12″ vem com uma tela LCD (2196×1464 pixels) sensível ao toque de 90Hz, o que é um downgrade em relação ao modelo maior, de 13″, que tem um display OLED (2880×1920 pixels) de 120Hz. Já o Surface Laptop de 13″, que aposta num formato mais tradicional, conta com uma tela LCD (1920×1280 pixels) sensível ao toque de 60Hz.

Muito mais parecido com um tablet, o Surface Pro de 12″ não vem com o teclado visto nas imagens de divulgação do computador (o qual foi completamente redesenhado para acomodar o novo tamanho), vale notar. Para tê-lo, é preciso desembolsar US$150 — sem contar a stylus Slim Pen, que sai por US$130.

Já o Surface Laptop de 13″ (que vem com um teclado e um trackpad integrados) segue a mesma linguagem visual dos seus irmãos maiores, que também são feitos de alumínio e entregam um acabamento premium bastante interessante. Ele está disponível nas cores Violet, Ocean e Platinum (as mesmas do Surface Pro de 12″).

Assim como os MacBooks Air mais recentes e os iPads, o Surface Pro de 12″ conta com um design interno completamente livre de ventoinhas, o que significa que usuários do 2-em-1 não terão seus ouvidos incomodados durante sessões de trabalho. O Surface Laptop de 13″, por outro lado, segue contado com um sistema de resfriamento ativo — o que talvez espante alguns donos do laptop de entrada da Apple.

Algo curioso sobre os dois dispositivos é que eles não vêm mais com o Surface Connect — entrada proprietária da Microsoft usada para carregamento. Agora, os dois computadores são alimentados por duas portas USB-C cada (45W para o 2-em-1 e 60W para o laptop) — as quais também servem, é claro, para conectar acessórios e transferir dados (USB 3.2). O Surface Laptop de 13″ também é o único não só a vir com uma porta USB-A e uma saída de 3,5mm para fones de ouvido, mas também a incluir um adaptador de parede na caixa.

Em pré-venda nos Estados Unidos, o Surface Pro de 12″ sai pelo preço inicial de US$800, enquanto Surface Laptop de 13″, que também já pode ser encomendado, é vendido por US$900 na sua configuração mais básica.

via Engadget