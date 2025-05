WhatsApp testa navegador integrado no iOS; adesivo “Sua Vez” começa a ser liberado nos Status

O WhatsApp começou a testar recentemente no iOS um navegador integrado que permite abrir links de páginas da web sem sair do mensageiro.

A novidade, identificada pelo pessoal do WABetaInfo em uma das versões beta mais recentes do aplicativo (25.14.10.72), busca eliminar interrupções na navegação, uma vez que os usuários não serão mais redirecionados para outro aplicativo (como o Safari) para acessar um site.

O recurso, vale notar, abre apenas páginas que estão de acordo com os requisitos de segurança do WhatsApp, o que inclui o uso do protocolo HTTPS. Negócios que quiserem adicionar links também terão que respeitar certos critérios que são específicos para cada tipo de empresa.

Ainda será possível, no entanto, abrir links em um navegador dedicado caso o usuário prefira, o que com certeza agradará pessoas preocupadas com o rastreamento de sua atividade na web.

Ainda sem data para chegar à versão principal do WhatsApp, esse recurso deverá ser liberado para mais testadores nos próximos dias.

Novo adesivo

A segunda novidade do dia — essa já liberada para (quase) todos — tem a ver com o adesivo “Sua Vez” (“Add Yours”), que tem sido testado pelo mensageiro desde o fim do ano passado e agora começou a pipocar para algumas pessoas na versão estável do WhatsApp, como notado também pelo WABetaInfo.

Muito semelhante ao sticker homônimo do Instagram, presente nos Stories, o “Sua Vez” dá aos usuários a chance de iniciar uma “corrente” nos Status do WhatsApp, o que pode incluir uma pergunta, um desafio, um convite para compartilhar uma foto em específico e mais.

Assim como na outra rede da Meta, o adesivo preserva a identidade de quem iniciou a corrente, deixando os usuários mais à vontade para compartilhar o que quiserem nos Status. Além disso, caso alguém toque no seu status com o adesivo supracitado, essa pessoa só poderá ver o seu post, e não os de outras pessoas que participaram da brincadeira (a não ser que mais de um contato tenha participado dela, é claro).

Caso essa novidade ainda não tenha aparecido para você, tente atualizar o aplicativo do WhatsApp na App Store.