Após queda no uso da busca do Safari, Apple pensa em adotar serviços de IA

Como temos acompanhado, o acordo para o uso do Google como mecanismo de busca padrão do Safari nos dispositivos da Apple está ameaçado por um caso antitruste em andamento contra a gigante de Mountain View. Hoje, inclusive, o vice-presidente sênior de serviços da Maçã, Eddy Cue, prestou depoimento como parte do caso.

Durante a sua declaração, Cue revelou que a Apple está “analisando ativamente” a reformulação do Safari em seus dispositivos para se “concentrar em mecanismos de busca com tecnologia de inteligência artificial”. Ele também observou que as buscas no navegador caíram pela primeira vez no mês passado, o que ele atribuiu ao uso das ferramentas de IA.

Nesse cenário, Cue disse acreditar que os provedores de busca com IA “substituirão os mecanismos de busca padrão”, como o Google, em algum momento. Ele também indicou que a Apple adicionará alguns desses serviços como opções no Safari no futuro, citando especificamente que a empresa teve algumas discussões com a Perplexity.

No entanto, o executivo disse que as empresas de IA precisariam aprimorar seus índices de busca, mas está otimista que os modelos LLM continuarão a melhorar, dando aos usuários mais motivos para adotar essas tecnologias.

Ainda assim, ele acredita que o Google permanecerá como opção padrão no Safari, afirmando que tem “perdido o sono” com a possibilidade de perder a participação na receita do acordo.

via Bloomberg