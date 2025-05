App do Gemini ganha versão otimizada para iPad

Depois de chegar ao iOS no final do ano passado, o app do Gemini finalmente ganhou hoje uma versão para iPadOS com uma nova atualização (1.2025.1770102) na App Store.

Disponível agora apenas em seu app dedicado, o chatbot de inteligência artificial do Google até podia ser instalado nos tablets da Maçã, mas ainda não contava com uma interface otimizada para as telas maiores.

Isso significava que, caso os usuários realmente quisessem instalar a ferramenta em seus iPads, teriam que lidar com bordas pretas bastante incômodas em volta da interface do app, que seguiria contando com um tamanho parecido com o de uma tela de iPhone.

O visual do app, como notado pelo 9to5Google, é bastante parecido com o da sua versão para tablets Android, a qual já estava disponível há algum tempo e é inspirada na interface do Gemini para a web.

Essa nova versão também desbloqueia a Split View, permitindo que usuários abram o Gemini lado a lado com outro app qualquer no iPad.

Gratuito, o app do Gemini é compatível com o iOS/iPadOS 16.0 ou superior.