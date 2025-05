Apple Music ganha nova playlist “Viralizou” com dados do Shazam

O Shazam, app e serviço de reconhecimento de músicas que foi comprado pela Apple em 2018, acaba de lançar seu novo chart Viral, exibindo as 50 músicas que tiveram o maior crescimento e dentro do app, com base nos “Shazams” dos usuários.

Integrada ao Shazam, a playlist “Viralizou” também pode ser acessada pelo Apple Music e é atualizada diariamente com os dados de músicas mais descobertas pelos ouvintes no mundo todo.

Esqueça tudo o que você conhece sobre músicas virais. “Viralizou”, a nova playlist do Shazam, não apenas rastreia os hits do TikTok, mas capta todo o espectro das músicas que estão bombando neste momento, das redes sociais e plataformas de streaming às faixas de comerciais e clássicos ressurgindo nos bares. Aqui você encontra os sons com o crescimento mais rápido do mundo, identificados por milhões de ouvintes curiosos apertando freneticamente o botão do Shazam. Volte todos os dias para atualizações.

O interessante da nova playlist é que ela apresenta um quadro geral de músicas que estão viralizando, sem considerar apenas os dados de plataformas específicas — como o TikTok ou o rádio. Ela reflete todos os ouvintes que descobrem musicas novas pelo app do Shazam, podendo vir de diferentes origens.

O Shazam utiliza “sinais únicos” para identificar as músicas que estão viralizando, classificando-as pelo crescimento de solicitações de reconhecimento semanais que elas obtém dentro do app.

Além da playlist “Viralizou”, o Apple Music possui outras playlists de paradas atualizadas diariamente, como a “Global” (com as 50 faixas mais escutadas ao redor do mundo) e as específicas para mais de 40 países, cada uma com as suas respectivas 25 músicas mais ouvidas.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via MacRumors