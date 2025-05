Eddy Cue diz que inteligência artificial poderá substituir o iPhone até 2035

O chefão de serviços da Apple, Eddy Cue, compartilhou uma informação no mínimo intrigante relacionada ao futuro do iPhone durante o seu depoimento no processo antitruste contra o Google, realizado hoje.

O executivo comentou as rápidas mudanças no cenário tecnológico devido à inteligência artificial e alegou que “a tecnologia está mudando rápido o suficiente para que as pessoas nem usem mais os mesmos dispositivos em poucos anos” — o que incluiria até mesmo o iPhone.

Você poderá não precisar de um iPhone daqui a dez anos, por mais louco que pareça. A única maneira de realmente haver concorrência é quando há mudanças tecnológicas. Mudanças tecnológicas criam essas oportunidades. A IA é uma nova mudança tecnológica e está criando novas oportunidades para novos participantes.

Naturalmente, a Apple não está planejando o desaparecimento do iPhone até 2035, mas a IA está causando uma reviravolta significativa nos padrões de consumo existentes.

No mesmo depoimento, Cue revelou uma queda no uso da busca do Safari e a adoção de provedores de IA no navegador. Ele também detalhou quais serviços poderão integrar a Apple Intelligence — além do atual ChatGPT.

via Bloomberg