Fones Soundcore Liberty 5 têm ANC mais inteligente e até 48h de bateria

A soundcore, marca de áudio premium da Anker, anunciou hoje o lançamento dos fones Liberty 5, os mais avançados da marca até agora. Eles chegam com melhorias em cancelamento de ruído, qualidade de som e autonomia de bateria.

Segundo a marca, os novos fones têm seis microfones, sendo quatro focados em reduzir o ruído externo. Com um novo algoritmo de IA, o sistema promete cancelar o som ambiente e vozes com o dobro de eficácia em comparação aos modelos anteriores.

Tudo isso é possível, de acordo com a soundcore, graças à tecnologia Adaptive ANC 3.0, que ajusta automaticamente o nível de cancelamento três vezes por segundo, se adaptando ao ambiente onde o usuário estiver.

Esses microfones também ajudam nas chamadas — o som da voz fica claro mesmo em locais barulhentos ou com vento, como em uma caminhada na rua ou dentro do metrô.

Na parte sonora, os Liberty 5 contam com um novo driver de 9,2mm feito de papel de lã flexível, que entrega um som mais natural e preciso. Os tubos duplos de reforço de graves dão aquele peso a mais nas frequências baixas, deixando a experiência ainda mais imersiva, seja em músicas ou filmes.

Além disso, os fones oferecem suporte a áudio de alta resolução, com os codecs LDAC (para Android) e AAC (para dispositivos Apple). A compatibilidade com o Dolby Audio também está presente, com modos específicos para música, filmes e podcasts.

Outro destaque é a bateria: com uma carga completa, os fones oferecem até 12 horas de uso com o cancelamento desligado, ou 8 horas com o ANC ligado.

Com o estojo, a autonomia pode chegar a 48 horas (sem ANC) ou 32 horas (com ANC). E se estiver com pressa, uma carga rápida de 10 minutos rende até 5 horas de uso — o que é suficiente para aguentar o resto do dia.

Os Liberty 5 também vêm com recursos de personalização no app da soundcore. Com o HearID 4.0, dá para fazer um teste auditivo e receber um perfil sonoro feito sob medida. O app ainda conta com equalizador de 8 bandas e perfis sonoros prontos para diferentes estilos.

Já disponíveis em quatro cores — Cloud White (branca), Ink Black (preta), Abyss Blue (azul) e Rose Apricot (rosa) —, o preço sugerido dos Liberty 5 é de US$130 nos Estados Unidos, £100 no Reino Unido, 100€ na Alemanha e AU$170 na Austrália. Eles podem ser adquiridos na loja online da fabricante e também na Amazon americana.

A chegada a outros países da Europa deverá ser divulgada em breve. No Brasil, como de praxe, não há expectativa para que o dispositivo seja lançado oficialmente.

via Forbes