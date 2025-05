Google lança recurso no iOS para simplificar textos complexos com IA

O Google começou a liberar nesta semana um novo recurso chamado Simplify no seu app homônimo para iOS. A ideia é ajudar quem se depara com textos complicados — cheios de termos técnicos ou difíceis de entender — a compreender melhor o conteúdo, sem precisar sair da página.

Usando inteligência artificial baseada no modelo Gemini, o recurso foi desenvolvido pelo time do Google Research. Com ele, dá para selecionar qualquer trecho de um texto no app do Google e, com um toque no ícone Simplify, receber uma versão mais simples e fácil de entender daquilo que foi destacado.

Segundo o Google, o recurso é útil, por exemplo, quando você encontra termos médicos como “enfisema” ou “fibrose”. A função traduz essas expressões para explicações mais acessíveis, como “uma doença que danifica os alvéolos dos pulmões” ou “cicatrização do tecido pulmonar”.

A ferramenta não resume o conteúdo, e sim o reescreve mantendo o sentido original. Para garantir isso, o sistema faz uma espécie de “dupla checagem” com dois modelos de IA: um avalia se o texto está fácil de ler e o outro confere se as informações importantes foram mantidas.

Em testes realizados com mais de 4.500 pessoas, o Google notou que os textos simplificados ajudaram os usuários a entender e lembrar melhor o conteúdo — principalmente em áreas como medicina, na qual a compreensão melhorou em até 15%.

Apesar dos bons resultados, a empresa admite que a IA ainda pode cometer erros, então o recurso continuará sendo monitorado para garantir que as simplificações façam sentido e não distorçam o conteúdo original.

Por enquanto, o Simplify está disponível apenas no app do Google para iOS. Questionado sobre uma possível versão para Android ou para o navegador Chrome, o Google disse que “não tem nada para anunciar por enquanto”, mas que pretende levar a novidade para mais plataformas no futuro.