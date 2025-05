IA da Apple poderá ter integração com Claude, Grok, DeepSeek e Perplexity

O vice-presidente de serviços da Apple, Eddy Cue, prestou depoimento hoje como parte do caso antitruste do Google nos Estados Unidos — e, além de falar sobre uma possível mudança com relação ao uso de serviços de busca por IA no Safari, ele também revelou as possíveis parcerias da Maçã para integrar a Apple Intelligence.

Atualmente, a empresa possui uma parceria com o OpenAI para ampliar os recursos da Siri como parte dos recursos da Apple Intelligence. Nesse acordo, acredita-se que a empresa esteja oferecendo acesso gratuito ao ChatGPT à Apple em troca de exposição, com potencial para converter usuários em assinantes do seu serviço.

No entanto, conforme informações do jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), Cue disse que a Apple avaliou integrar o Claude (da Anthropic), o Grok, o DeepSeek e a Perplexity — além do Gemini, cuja integração poderá ser anunciada em breve. Na China, vale notar, a companhia utilizará os serviços do Alibaba.

Pode ser que a companhia adicione alguns desses serviços (ou mesmo todos) à Apple Intelligence futuramente, permitindo não só a escolha, mas a possibilidade de uso de recursos específicos de cada um.