iPhones 13 ganharão conectividade via satélite no iOS 18.5 por meio de operadoras

Com a apresentação do iOS 19 batendo à porta, o iOS 18.5, que deverá ser lançado em breve pela Apple, não trará muitas mudanças em termos de recursos. No entanto, o update trará uma novidade de conectividade importante para os iPhones 13.

Publicidade

É que os aparelhos passarão a suportar conectividade via satélite por meio de operadoras — algo que estava disponível para aparelhos mais recentes (a partir da linha iPhone 14) desde o iOS 18.3, lançado no início deste ano.

Com esse recurso, é possível se comunicar pela internet quando uma conexão Wi-Fi ou um sinal móvel tradicional não estiver disponível — algo já disponibilizado pela operadora T-Mobile nos Estados Unidos em parceria com gigantes como a SpaceX.

A novidade, no entanto, não deve ser confundida com a funcionalidade integrada de comunicação via satélite feita em parceria com a GlobalStar, a qual é um recurso que depende também de hardware e, portanto, está disponível apenas nos iPhones mais recentes.

Publicidade

Isso significa que donos dos iPhones 13 ainda não podem usar recursos como o SOS de Emergência via Satélite ou até mesmo as Mensagens via Satélite — novidade lançada com o iOS 18 a qual requer pelo menos um iPhone 14 para operar.

via MacRumors