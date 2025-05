Queda nas vendas de Apple Watches já vem desde 2022, mostra Counterpoint

A empresa de pesquisas Counterpoint publicou ontem uma análise sobre as vendas de Apple Watches ao longo dos últimos anos — e os dados não são muito positivos para os smartwatches da Maçã.

Como pode ser visto no gráfico abaixo, 2024 representou o segundo ano consecutivo de queda nas vendas de Apple Watches, com 19% a menos que as registradas em 2023 — que, por sua vez, já haviam caído 10% em relação a 2022.

A queda aconteceu em todas as regiões, com exceção da Índia, tendo sido impulsionada por um “declínio significante” na América do Norte, que é responsável por mais de metade das vendas globais.

Uma diminuição no número de vendas também ocorreu se considerarmos apenas o segmento de smartwatches avançados — uma queda de 8% para o Apple Watch em relação aos números do ano anterior.

O quarto trimestre de 2024 foi o quinto trimestre consecutivo a ver um declínio nas remessas de Apple Watches, enquanto todos os outros grandes concorrentes que vendem smartwatches avançados obtiveram crescimento.

O terceiro trimestre do ano passado, por sua vez, foi o primeiro em que foi registrada queda nas vendas de Apple Watches no período em que uma nova linha foi lançada — o que indica que as atualizações trazidas pela companhia não foram suficientes para aquecer as vendas.

Além de um update fraco trazido pelo Apple Watch Series 10, contribuíram para essa queda a ausência de atualizações para os modelos SE e Ultra, bem como o banimento do recurso de oxímetro nos Estados Unidos.

Para este ano, por sua vez, uma possível atualização das três linhas de Apple Watches poderá reverter essa tendência de queda — especialmente se tivermos um redesign significativo em algum dos aparelhos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Patently Apple