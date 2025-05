Spotify aprimora design da fila de reprodução e adiciona novos controles

O Spotify apresentou hoje uma atualização em seu aplicativo projetada para dar aos usuários mais controle sobre sua experiência de reprodução — que algumas pessoas podem até já ter visto.

Para usuários Premium, a fila de reprodução do Spotify ganhou um novo design que oferece acesso mais fácil a controles como Ordem aleatória, Repetir e Timer. Além disso, os assinantes começarão a ver as faixas recomendadas abaixo daquelas na fila, sendo possível escolher com antecedência o que poderá ser reproduzido.

O botão “Ocultar” foi atualizado e está agora mais intuitivo, permitindo-lhe ocultar uma determinada faixa de uma playlist em todos os dispositivos. A empresa também introduziu funcionalidades para melhorar a gestão de playlists em dispositivos móveis. No topo das suas playlists, é possível conferir os botões “Adicionar”, “Editar” e “Classificar”, que permitem adicionar faixas, alterar o título ou a capa da playlist e organizar a sequência de músicas, respectivamente.

Outras ferramentas de curadoria foram realocadas. Agora, os usuários podem tocar no botão “Criar”, no canto inferior direito do aplicativo, para acessar ferramentas para criar playlists, colaborar em playlists com amigos e participar de um Blend (uma playlist que combina os gostos musicais de duas pessoas). Assinantes do Premium, por sua vez, podem tocar no botão “Criar” para acessar o novo recurso de reprodução com IA e o Jam.

Por fim, usuários na África do Sul, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na Irlanda, na Nova Zelândia e no Reino Unido poderão usar as suas músicas “Gostei” para criar uma playlist, filtrando-a primeiro por gênero e, em seguida, tocando na nova opção “transformar em playlist”.

Contagem de reprodução em podcasts

O Spotify também disponibilizou recentemente um novo recurso que permite aos usuários ver quantas vezes um episódio de podcast (apenas de áudio ou vídeo) foi ouvido ou assistido ativamente. Essa é a primeira vez que uma métrica de podcast como essa estará disponível para criadores e usuários.

As reproduções aparecerão ao lado de um episódio de podcast, incluindo na página inicial, na página do episódio e na página do programa. Os dados também estarão disponíveis no Spotify para Criadores e no Megaphone.

Com essa nova métrica, o Spotify visa incentivar os usuários a explorar podcasts com os quais talvez não estejam familiarizados, especialmente se perceberem que outros ouvintes preferem esses episódios.

Para os criadores, essas informações esclarecem quais episódios têm mais repercussão com o público e permitem que eles comparem seu desempenho com seus concorrentes.

via TechCrunch [1, 2]