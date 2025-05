Tap to Transfer: recurso da Samsung permitirá enviar dinheiro para iPhones

A Samsung anunciou nesta semana o lançamento do Tap to Transfer, uma nova função do app Samsung Wallet (antigo Samsung Pay) que promete facilitar bastante a vida de quem costuma transferir dinheiro para amigos e familiares.

O recurso, que deverá chegar aos usuários dos Estados Unidos ainda este mês, permite enviar valores apenas encostando dois celulares. O melhor de tudo é que, de acordo com a empresa, ele funciona até se o outro aparelho for um iPhone.

Para isso, basta ter um cartão de débito cadastrado no Samsung Wallet e encostar um smartphone Galaxy em outro smartphone ou cartão físico com NFC . Assim, o dinheiro será transferido para a conta bancária da outra pessoa — sem precisar de apps de terceiros nem de compartilhar telefone, email ou dados bancários.

Resultado de uma parceria da Samsung com a Visa e a Mastercard, uma transferência feita com o Tap to Transfer pode ser direcionada tanto para carteiras digitais quanto para cartões físicos que tenham suporte ao pagamento por aproximação.

Além disso, se a pessoa que vai receber o dinheiro também tiver o Samsung Wallet, é possível fazer a transferência mesmo à distância, apenas procurando o número de telefone vinculado à conta dela.

Embora a Maçã tenha lançado o Tap to Cash no iOS 18, vale lembrar que ele só funciona entre dispositivos da empresa e exige o uso do Apple Cash (outra funcionalidade que ainda está indisponível no Brasil).

Da mesma forma, o recurso da gigante sul-coreana será exclusivo para os EUA e só vai funcionar com cartões de débito Visa ou Mastercard com NFC, emitidos por bancos participantes. Ainda não há previsão de lançamento em outros países, como o Brasil.

