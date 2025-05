Tripsy lança update com automações, atalhos e Apple Intelligence

O Tripsy, app de planejamento de viagens criado pelo brasileiro Rafael Streit — que nós entrevistamos recentemente —, acaba de ganhar uma grande atualização. E ela vem recheada de novidades para quem gosta de automatizar tarefas e deixar a viagem ainda mais organizada!

De acordo com o próprio desenvolvedor, a principal novidade é o suporte à Apple Intelligence, com a introdução de App Intents e novos atalhos personalizáveis, que permitem automatizar uma série de ações no aplicativo.

Agora é possível, por exemplo, registrar uma despesa automaticamente ao pagar com Apple Pay ou importar fotos específicas de uma data para dentro da sua viagem, tudo isso com comandos por voz ou automações no app Atalhos (Shortcuts).

O Tripsy também passou a oferecer uma série de atalhos prontos que se integram a outros apps como ChatGPT, Fotos (Photos) e Arquivos (Files). Streit prometeu expandir essa lista e convidou os usuários a enviarem ideias.

Entre os comandos de voz que já funcionam com a Siri (também em português), estão:

“Adicionar despesa no Tripsy”

“Abrir documentos da minha viagem”

“Próximo voo no Tripsy”

“Mostrar meu itinerário”

Além disso, a atualização traz melhorias práticas no uso do app. O mapa agora consegue focar melhor em trajetos longos (como um voo entre continentes), assim como despesas podem ser adicionadas mesmo fora das datas da viagem.

Também foram corrigidos pequenos bugs, como o filtro de distância que não salvava a localização escolhida e ajustes em horários de check-in/check-out de hospedagens. A performance geral do app foi otimizada, e as traduções em diversos idiomas também foram revisadas e melhoradas.

Essa atualização faz parte de um plano maior de integrá-lo cada vez ao ecossistema da Maçã — e, como sempre, ouvindo de perto o que os próprios viajantes têm a dizer. Quem já usava o Tripsy sabe o quanto ele facilita o planejamento e, agora, com mais inteligência e automação, essa experiência ficará ainda mais poderosa. ✈️