Apple pretende produzir chip para seus óculos inteligentes em 2026-27, diz Bloomberg

Mark Gurman (jornalista da Bloomberg) trouxe hoje informações de que a Apple está trabalhando em novos chips para dispositivos futuros, incluindo seus primeiros óculos inteligentes. Segundo ele, a iniciativa indica que a Maçã está acelerando o trabalho em um dispositivo desse tipo, que competiria com os Meta/Ray-Ban.

O processador dos óculos é baseado em chips usados ​​no Apple Watch, que consomem menos energia do que aqueles presentes em dispositivos como os iPhones, iPads e Macs. O componente também será personalizado, de modo a remover algumas peças a fim de melhorar ainda mais a eficiência energética, e está sendo projetado para controlar as múltiplas câmeras planejadas para os óculos.

A empresa pretende iniciar a produção em massa desse processador até o fim do ano que vem ou, mais tardar, em 2027 — o que indica que os óculos poderão chegar ao mercado em aproximadamente dois anos. Ele também será produzido pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), atual fornecedora dos demais chips da Apple.

Gurman lembrou que a Apple passou anos tentando desenvolver óculos inteligentes e que a ideia original era usar realidade aumentada (que sobrepõe mídia, notificações e aplicativos a visualizações do mundo real).

No entanto, a Apple está atualmente explorando óculos sem realidade aumentada, que usam câmeras para escanear o ambiente ao redor e contam com IA (certamente uma versão melhorada do que temos hoje) para auxiliar os usuários.

Segundo a reportagem, a Apple está trabalhando em ambas as opções sob o codinome N401 , uma mudança em relação à nomenclatura interna anterior ( N50 ).

