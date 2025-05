Apple queria Tim Cook no lugar de Ted Sarandos em episódio de “The Studio”

A série de comédia “O Estúdio” (“The Studio”), do Apple TV+, conta com diversos convidados e participações especiais. O episódio lançado nesta semana, entretanto, trouxe uma figura um tanto quanto inusitada: Ted Sarandos, CEO da Netflix, interpretando uma versão exagerada de si mesmo.

No entanto, de acordo com o Business Insider, a Apple teria solicitado que essa participação fosse interpretada pelo seu próprio CEO, Tim Cook — mas o diretor da série, Seth Rogen, recusou a proposta.

Eles perguntaram se poderíamos colocar Tim Cook [no lugar de Sarandos], e dissemos que não.

Não ficou totalmente claro se Rogen estava falando sério ou apenas sendo sarcástico, mas os representantes do Apple TV+ não responderam aos pedidos de comentários sobre a participação de Cook em uma das suas produções.

No episódio em questão, o personagem de Rogen e chefão dos Continental Studios, Matt Remick, encontra com Sarandos no banheiro durante o Globo de Ouro e questiona sobre o porquê de todos os vencedores o agradecerem em seus discursos. Sarandos então responde que a obrigação de agradecê-lo é exigida por contrato para os artistas que trabalham com ele, e explica que ele e Matt não são artistas verdadeiros — mas apenas seus “contadores”.

A aparição de Sarandos em “The Studio” foi uma inteligente jogada criativa dos produtores da série e do Apple TV+ (o qual, diga-se, ele diz não entender a razão de existir), principalmente tendo em vista a concorrência entre as plataformas de streaming. Além disso, o papel provavelmente teria soado um pouco forçado se fosse, de fato, interpretado por Cook.

