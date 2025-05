Apple TV+ lança trailer de “Stick”, série de comédia estrelada por Owen Wilson

O Apple TV+ liberou há pouco o trailer oficial de “Stick”, série de comédia estrelada e produzida por Owen Wilson, que estreará em 4 de junho.

Criada por Jason Keller, a produção gira em torno de Pryce Cahill (Wilson), um ex-jogador de golfe fracassado. Após o colapso do seu casamento e ser demitido de uma loja de artigos esportivos, Pryce aposta em um problemático fenômeno do golfe de 17 anos chamado Santi (interpretado por Peter Dager).

Veja o trailer abaixo:

Completam o elenco da série Marc Maron, Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer e Timothy Olyphant, que contracenarão com superestrelas do golfe convidadas, como Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa e Wyndham Clark, além dos apresentadores Jim Nantz, Trevor Immelman, Matt Scharff, Brad Dalke e Garrett Clark e do entusiasta do golfe Dan Rapaport.

A série é comandada por Keller, que também atua como produtor executivo ao lado de Wilson, Ben Silverman e Guymon Casady. Outros produtores incluem Howard T. Owens, Rodney Ferrell, Drew Buckley, Lee Eisenberg, Natalie Sandy, Christopher Moynihan, Bill Callahan, Valerie Faris e Jonathan Dayton. Por fim, Faris e Dayton atuam como diretores junto a David Dobkin, Jaffar Mahmood, M.J. Delaney e John Hamburg.

Os três primeiros episódios de “Stick” serão liberados logo na estreia, seguidos pelos sete capítulos remanescentes toda quarta-feira, até 23 de julho.

