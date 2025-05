Apple Watches e AirPods com câmeras poderão chegar em 2027

Em março passado, falamos aqui que a Apple teria voltado a sua atenção ao desenvolvimento de AirPods e Apple Watches com câmeras, a fim de torná-los dispositivos focados em IA — e não para funções como tirar fotos ou usar o FaceTime.

Agora, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) trouxe informações de que os dispositivos poderão estar prontos para serem lançados por volta de 2027. Segundo ele, a empresa está desenvolvendo um chip chamado “Nevis” (para o Apple Watch equipado com câmera) e outro chamado “Glennie” (para os AirPods com o componente).

Com relação ao primeiro, a câmera poderia ser implementada na área da tela, enquanto uma versão futura do Apple Watch Ultra poderia ter uma câmera perto da Digital Crown. As câmeras habilitariam recursos de IA como a Inteligência Visual (Visual Intelligence), para que os usuários obtivessem informações sobre o ambiente ao seu redor e direções mais personalizadas.

Pensando nos AirPods, o analista Ming-Chi Kuo disse que a Apple estava planejando incorporar câmeras infravermelhas para fornecer uma experiência de áudio espacial aprimorada com o Vision Pro, bem como suportar controle por gestos no ar.

Outro possível novo dispositivo da Apple com câmera seriam seus óculos inteligentes, cujo lançamento também poderá acontecer em aproximadamente dois anos.

