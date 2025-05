Comercial da Apple para o Dia das Mães destaca vídeos espaciais do iPhone

Às vésperas do Dia das Mães, celebrado no domingo (11/5), a Apple compartilhou um novo comercial que destaca a gravação de vídeos espaciais (spatial videos) no iPhone e a reprodução imersiva no Vision Pro.

Chamado “A Gift for Mom” (“Um Presente para a Mãe”, em tradução direta), o comercial acompanha Khulan e Sam, um casal que filmou os primeiro dias do seu filho recém-nascido usando o recurso de gravação espacial.

Sam então transformou as filmagens em um vídeo caseiro para Khulan assistir no Apple Vision Pro.

A gravação de vídeos espaciais (de 1080p a 30qps) é possível nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max e em todos os modelos da linha iPhone 16 — exceto no modelo 16e.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB



