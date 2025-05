Como exportar seus dados de saúde pelo iPhone ou iPad

O aplicativo Saúde (Health) está disponível nos iPhone e iPads há alguns bons anos. Por meio dele, os usuários podem conferir todos os seus dados coletados pelo Apple Watch, pelos próprios sensores do smartphone ou por dispositivos de terceiros — além daquelas preenchidas de forma manual, é claro.

Se você quiser, a Apple permite exportar todos os dados de saúde e preparo físico do app Saúde no formato XML, comum para o compartilhamento informações entre apps.

Confira como fazer isso! ❤️

Com o app Saúde aberto no seu iPhone/iPad, toque na sua foto (no canto superior direito).

Selecione “Exportar Todos os Dados de Saúde”, depois toque em “Exportar” e aguarde até que o processo seja concluído.