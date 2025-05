Como visualizar as métricas em destaque no app Saúde [iPhone e iPad]

O aplicativo nativo Saúde (Health) permite que você acompanhe as suas métricas captadas pelo Apple Watch, por acessórios compatíveis e também por aplicativos que coletam dados (passos e quantidade de água você tomou durante o dia, por exemplo).

Além disso, há algumas funções extras disponíveis nele, como configurar e visualizar a sua Ficha Médica e avaliar a sua saúde mental.

Outro recurso disponível são os Destaques (Highlights), que podem mostrar as mudanças na sua saúde com o tempo, para que você entenda como está se saindo. Confira como ver isso! ❤️

Com o app Saúde aberto no iPhone ou iPad, acesse a aba “Resumo” — no iPad, toque na barra lateral e, depois, em “Resumo”.

Role para baixo até chegar a “Destaques”, que mostra a sua saúde levando em relação todo o tempo.

Selecione um destaque para ver mais informações sobre a categoria em questão ou vá até “Mostrar Todos os Destaques”, localizado na parte inferior da lista.