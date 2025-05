Edits, da Meta, ganha novos recursos criativos e mais ferramentas de edição

O Edits, app lançado recentemente pela Meta para bater de frente com o CapCut, acaba de ganhar uma grande atualização, a qual traz algumas melhorias prometidas anteriormente — incluindo novas fontes, efeitos, filtros, legendas e transcrição.

A opção “Aplicar Tudo” permite que o usuário aplique filtros, efeitos, transcrições e ajustes em todos os clipes do vídeo de uma só vez, o que agiliza o processo criativo.

125 novas fontes e 15 novos efeitos de voz foram adicionados ao Edits, permitindo dar mais personalidade ao texto e mais profundidade e emoção às narrações, customizando-os como quiser em seus vídeos. Além deles, 50 novas animações de texto permitem dar vida às suas palavras para capturar mais atenção do público.

As áreas seguras e guias de alinhamento ajudam o usuário a posicionar texto, emojis e outros elementos visuais importantes dos seus vídeos para que eles fiquem visíveis de forma clara após a publicação.

30 novas opções, tanto de filtros, quanto de transcrições, também chegam ao app, permitindo que os usuários deem um visual único ao conteúdo aos seus conteúdos e conectem diferentes clipes de forma fluida e envolvente.

A geração de legendas automáticas torna os conteúdos mais acessíveis para todos, acrescentando contexto para que pessoas com deficiências auditivas possam entender mais facilmente os vídeos. Elas estão disponíveis em 11 estilos diferentes e podem ser facilmente geradas a partir de diversas fontes.

Por fim, exclusivamente no iOS, a seleção de taxa de quadros na linha do tempo permite converter os vídeos para a taxa de quadros desejada, melhorando a fluidez da reprodução.

Muitos desses recursos já haviam sido anunciados pela Meta no lançamento do Edits. A ideia é que o app evolua cada vez mais seus recursos de edição e ferramentas criativas para se tornar tão difundido quanto o rival CapCut, do TikTok.

A nova versão do Edits já está disponível na App Store.