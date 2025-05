Eis a razão para as baterias de laptops não terem uma capacidade maior

Aumentar o tamanho (e, consequentemente, a capacidade) das baterias de smartphones é um desafio que as fabricantes costumam enfrentar — afinal, tratam-se de aparelhos bem pequenos e muitas vezes com espaço bastante limitado até mesmo para adições mínimas.

Mas e em laptops (como os MacBooks), que são bem maiores e certamente contam com uma margem de incremento mais ampla? Uma nova matéria da iFixit explica o porquê de não termos baterias de computadores portáteis com grande autonomia por aí.

Embora as baterias de íons de lítio possam, em teoria, alimentar computadores por dias, elas contam com dois problemas irritantes: podem inchar ou até mesmo pegar fogo — isso devido a uma reação química contínua que elas fazem para gerar energia, a reação de oxidação-redução.

À medida que uma bateria envelhece, essa reação química não é mais concluída perfeitamente. Às vezes, a reação imperfeita gera gases como dióxido de carbono e monóxido de carbono, que podem fazer com que as baterias inchem. A maioria das baterias de íons de lítio dentro de eletrônicos de consumo são feitas em um estilo de rolo, com camadas de metal e produtos químicos separados por plástico. Se esse plástico se degradar ou for danificado, a bateria pode começar a aquecer e, eventualmente, até pegar fogo, em um processo chamado “fuga térmica”.