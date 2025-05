Google Maps agora consegue salvar locais de capturas de tela no iOS

O Google liberou uma atualização para o Maps no iOS a qual traz uma opção para salvar com facilidade locais encontrados pelo app em capturas de tela armazenadas no iPhone — uma comodidade que permite economizar tempo ao eliminar a necessidade de digitar tudo manualmente.

A novidade (que é alimentada pelo Gemini) funciona de maneira bastante simples: ao tirar uma screenshot no iPhone e ir até a seção “Você” do Maps, logo no topo é possível ver um chamado para experimentar a novidade — inclusive com um vídeo detalhado mostrando como ela funciona.

Para usar o recurso, é necessário conceder ao app acesso às fotos. Feito isso, sempre que uma nova screenshot com informações de localização for capturada, ela será adicionada a uma nova lista denominada “Screenshots”, onde você poderá revisar os locais detectados.

Nesse processo de revisão, caso o local apresentado corresponda ao desejado e você queira manter a screenshot em questão no aplicativo, basta tocar em “Salvar” — ou em “Não salvar”, caso contrário. É possível adicionar essas imagens a outras listas, caso você deseje.

De acordo com o Google, é possível fazer upload de capturas de tela manualmente no app. Para visualizar os locais salvos por esse método, basta acessar a lista novamente pela seção “Você” ou simplesmente navegar diretamente pelo mapa nos locais adicionados.

Bem útil, não acham?