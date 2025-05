Google Maps libera ícones de carro customizados no Carplay

O Google Maps liberou uma novidade que deverá agradar a quem curte personalizar tudo: agora dá pra mudar o ícone do carro que aparece durante a navegação no CarPlay.

Publicidade

Esse recurso já tinha sido lançado em fevereiro passado para quem usa o app no celular e, agora, está disponível também nas telas dos carros. Em vez da seta azul padrão, dá para escolher entre diferentes modelos de carro, SUV e caminhonete, com opções de cores personalizáveis.

Mas vale um aviso: a mudança só pode ser feita pelo celular. Ou seja, não dá pra trocar o ícone diretamente pela tela do carro.

Para trocar o ícone, é simples: abra o Google Maps no celular antes de sair dirigindo. Quando for visualizar a rota, toque no botão de configurações e procure a opção “Ícone do veículo durante a navegação”. Lá, você escolhe o modelo e a cor que quiser. São cinco opções com cores personalizáveis e três ícones antigos com cores fixas.

Essa função já era famosa no Waze, e agora chega ao Google Maps como mais uma forma de deixar a experiência de navegação com a sua cara. 😉

via 9to5Google