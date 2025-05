iPhone dobrável integrará sensores de toque ao painel OLED, segundo leaker

Parece que o rumorado iPhone dobrável, previsto para chegar ao mercado no ano que vem, será o responsável por introduzir uma série de tecnologias em seu segmento, especialmente no que diz respeito à tela.

Publicidade

Há alguns meses, por exemplo, ficamos sabendo que ele poderá ser o primeiro dispositivo do tipo a não apresentar qualquer tipo de vinco no display — problema que tem assolado os foldables basicamente desde o lançamento do primeiríssimo modelo.

Segundo o leaker yeux1122 em uma postagem no blog sul-coreano Naver, no entanto, essa não será a única inovação desse iPhone, uma vez que ele também adotará uma nova tecnologia proprietária a qual integrará os sensores de toque da tela ao próprio display OLED , dispensando a necessidade de duas camadas de componentes.

Embora essa solução tenha sido supostamente desenvolvida pela Samsung, a Apple seria a dona dos seus direitos de marca registrada, o que ajuda a explicar o pioneirismo da empresa nessa área.

Publicidade

Mais especificamente, com esse design de sensores de toque in-cell (como essa solução é chamada), os eletrodos responsáveis por detectar os toques do usuário são integrados à camada TFT da tela, reduzindo, assim, a espessura do display, o tempo de resposta e eliminando qualquer espaço de laminação.

É esperado que essa tela seja cerca de 19% mais fina que as usadas atualmente nos dispositivos da linha Galaxy Z Fold, da Samsung — isso se a Apple tiver conseguido superar os desafios impostos por essa tecnologia, que é muito mais difícil de ser colocada em prática em telas dobráveis por conta do estresse causado pela dobradiça.

Adotar esse tipo de display também implica em outras vantagens, vale notar, como melhor reprodução das cores e maior performance de brilho (típico e máximo).

Publicidade

Ao que tudo indica, o “iPhone Fold” terá uma tela interna de 7,8 polegadas e uma tela externa de 5,5″, além de duas câmeras traseiras, uma câmera frontal, Touch ID, e uma bateria de alta densidade. Quando desdobrado, ele poderá ter apenas 4,5mm de espessura, o que provavelmente o colocará entre os dobráveis mais finos do mundo.

via MacRumors