Meta inicia testes de anúncios em vídeos no Threads e nos Reels

A Meta está ampliando suas ferramentas de publicidade e anunciou hoje novidades para anunciantes durante o evento IAB NewFronts, em Nova York.

Entre os destaques apresentados pela empresa de Mark Zuckerberg, estão os novos anúncios em vídeo no Threads e um formato chamado Reels Trending Ads, que posiciona marcas ao lado dos vídeos curtos mais populares.

Threads começa a exibir anúncios em vídeo

No caso do Threads, os testes com anúncios em vídeo já começaram. Por enquanto, apenas um número limitado de anunciantes está participando, usando vídeos nos formatos 16:9 e 1:1, que aparecem no meio do feed, entre os conteúdos orgânicos.

A novidade chega no embalo do crescimento da plataforma, que ultrapassou 350 milhões de usuários ativos por mês e teve um aumento de 35% no tempo médio de uso, segundo uma fala do próprio Zuckerberg.

Mesmo com esse crescimento, a chegada dos anúncios não agradou todo mundo. Muitos usuários demonstraram insatisfação, já que o Threads vinha sendo uma plataforma livre de publicidade até pouco tempo.

Ainda assim, a Meta garante que está monitorando de perto os testes e que os anúncios poderão ser pulados, ocultados ou denunciados — numa tentativa de tornar a experiência o menos invasiva possível.

Reels e outras plataformas da Meta também ganham novidades

Outra aposta da empresa são os Reels Trending Ads, um novo tipo de anúncio que será exibido ao lado dos Reels que estiverem em alta no Facebook e Instagram.

De forma prática, a Meta informou que as marcas poderão escolher se querem aparecer em vídeos virais específicos ou em categorias como beleza e esportes. A companhia já adiantou que pretende incluir mais categorias em breve.

Além disso, a empresa está lançando a ferramenta Video Expansion, baseada em inteligência artificial. Essa tecnologia ajusta os vídeos automaticamente, gerando novos pixels e expandindo a proporção da imagem para que o conteúdo fique mais imersivo e pareça mais natural dentro da plataforma.

Também estão chegando outras novidades, como novos espaços para marcas no Facebook Live e melhorias no Creator Marketplace, que deverão facilitar a conexão entre empresas e influenciadores.

É visível que a Meta quer tornar a monetização de suas plataformas mais eficiente. No entanto, ela enfrenta o desafio de não comprometer a experiência do usuário. A reação do público nos próximos meses deverá ser essencial para entender se esse equilíbrio será alcançado.

via Deadline