Ólafur Darri Ólafsson (de “Ruptura”) se junta ao elenco de “12 12 12”, do Apple TV+

Conhecido pelo icônico papel como Sr. Drummond em “Ruptura” (“Severance“), o ator islandês-americano Ólafur Darri Ólafsson foi confirmado como parte do elenco de “12 12 12”, futura série de assalto internacional contemporâneo do streaming da Maçã.

Estrelas como Anthony Mackie, Jamie Dornan, Jack Kesy e Kali Reis também contracenarão com Ólafsson na produção, que será filmada na Hungria. Seu papel, no entanto, ainda não foi revelado.

A série se desenrola em três linhas do tempo de um assalto: os 12 meses de planejamento, as 12 horas do assalto e os 12 dias seguintes. Nela, um agente do FBI em decadência (Mackie) e um criminoso profissional (Dornan) enfrentam um jogo de gato e rato pela Europa onde só um pode sair ganhando. No meio disso tudo, está a ousada e épica invasão a um cofre de banco nas profundezas das ruas de Zurique, na Suíça.

Coproduzida pela Skydance Television e pela Anonymous Content, “12 12 12” foi criada e escrita por Dudi Appleton e Jim Keeble, e terá seu piloto dirigido por Kari Skogland, todos atuando também como produtores executivos. Além deles, Dornan e Mackie serão produtores executivos. Jason Spire, da Inspire Entretainment e David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell, da Skydance Television e da Anonymous Content também atuarão na produção executiva da série.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via Deadline